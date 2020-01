Il senso di Kobe, Gianna e di chi non c’è più (Di lunedì 27 gennaio 2020) Kobe Bryant non c’è più. Una realtà che tutta la pallacanestro ha appreso prima pensando “Ma è uno scherzo di cattivo gusto?”, poi con incredulità, quindi con ancora più sgomento aggiunto al dolore, perché nello schianto d’elicottero la famiglia Bryant ha perso anche Gianna Maria. E poi anche con un filo di rabbia, perché si è poi appreso che la TMZ, che ha rilanciato per prima la notizia, l’ha fatto senza che prima fossero avvertiti i familiari. Il senso di quello che lascia Kobe su questa terra è dato dagli attestati di stima, dalle reazioni, dalle parole e dai ricordi. Ma anche dalla stessa vita di quello che, sui parquet di mezza America, tutti avevano conosciuto anche con il soprannome di Black Mamba. Una vita che non è stata lineare, ma che lo ha visto rialzarsi da momenti difficili, sia dentro che fuori dal campo. C’è un momento che Phil ... oasport

