I vincitori dei Grammy Awards 2020 (Di lunedì 27 gennaio 2020) Billie Eilish è la protagonista dei Grammy Awards 2020. La 18enne, originaria di Los Angeles, ha trionfato in cinque categorie. LOS ANGELES (CALIFORNIA) – Billie Eilish è la protagonista dei Grammy Awards 2020. Dopo i diversi riscontri ottenuti nei concerti, la 18enne di Los Angeles ha vinto ben cinque premi: miglior artista esordiente, miglior canzone dell’anno, miglior album dell’anno e miglior registrazione dell’anno. Grammy Awards 2020, Billie Eilish ‘domina’ Billie Eilish ‘domina’ i Grammy Awards 2020. Sin dalle nomination si era capito che la protagonista assoluta poteva essere la 18enne di Los Angeles. Sei le candidature per la cantautrice che alla fine è riuscita a conquistare cinque premi. Un riconoscimento importante per lei che negli ultimi anni ha fatto il salto di qualità importante. E con questa vittoria Billie ... newsmondo

