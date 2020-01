Grande Fratello Vip: dopo Barbara Alberti un altro concorrente vorrebbe lasciare il programma (Di lunedì 27 gennaio 2020) Un altro concorrente della Casa del Grande Fratello Vip vorrebbe lasciare il reality. Ecco che cosa è successo Grande Fratello Vip: dopo Barbara Alberti un altro concorrente vuole lasciare il programma In queste ore il televoto della settimana del Grande Fratello Vip che vedeva in nomination Barbara Alberti, Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese è stato annullato. La pagina ufficiale del programma con un comunicato ufficiale ha fatto sapere che Barbara Alberti ha abbandonato temporaneamente la Casa per un’indisposizione. Tuttavia, nei giorni scorsi la scrittrice aveva palesato il suo malessere e la volontà di abbandonare il programma. Ma non c’è solo Barbara Alberti in crisi per le vicende del Grande Fratello Vip. Qualche ora fa anche un altro concorrente ha detto di voler andare via. Si tratta dell’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana. La ragazza ha appena superato la ... kontrokultura

