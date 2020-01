Firenze, stadio: variante Mercafir approvata dal comune. Ma la Fiorentina non vuole spendere 20 milioni (Di lunedì 27 gennaio 2020) C'è il via libera definitivo, dal punto di vista tecnico amministrativo, da parte del Consiglio comunale di Firenze, per la variante semplificata per la realizzazione del nuovo stadio e del nuovo mercato ortofrutticolo nell'area Mercafir. Ma per la Fiorentina quel terreno non vale 20 milioni firenzepost

