EVE Online: un giocatore offre 40.000 dollari in un'asta di beneficenza per acquistare un'astronave (Di lunedì 27 gennaio 2020) Lo sviluppatore CCP sta attualmente organizzando un evento chiamato "PLEX for Good", un programma che chiede ai giocatori di EVE Online di donare la propria valuta in-game a un personaggio ufficiale di proprietà CCP. Alla conclusione dell'evento, CCP convertirà tutte le donazioni in un valore equivalente di denaro reale e lo donerà alla Croce Rossa, impegnata attualmente in Australia per combattere gli incendi che hanno devastato il paese. Un giocatore, noto nel gioco come Kelon Darklight, ha deciso di mettere all'asta una nave molto rara e ha promesso di donare i proventi al PLEX for Good, ipotizzando che la sua riserva di un trilione di ISK - circa 13.000 $ - fosse soddisfacente.Nell'aprile del 2016, Darklight ha partecipato a un torneo PvP che ha influenzato direttamente la trama di EVE Online in corso. Dopo aver ottenuto la vittoria, a lui e alla sua squadra furono concesse alcune ... eurogamer

