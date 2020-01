Chi è Claudio Rego, il marito di Donatella Rettore (Di lunedì 27 gennaio 2020) Claudio Rego è il marito di Donatella Rettore, accanto alla cantante da ben 43 anni. La coppia si è conosciuta negli anni Settanta durante un concerto e da allora non si è più lasciata. Musicista e artista a tutto tondo, Rego si è innamorato da subito della Rettore e i due, dopo un lungo legame, sono convolati a nozze nel 2005. Una scelta fatta quando la coppia aveva deciso di seguire la strada dell’adozione nella speranza di avere un figlio, in seguito a un aborto della cantante. A raccontarlo è stata proprio Donatella Rettore in diverse interviste e nel corso della sua ospitata a Domenica In. “Stiamo insieme da 43 anni – ha confessato a Mara Venier -. Non ci è riuscito di fare un figlio per il semplice fatto che io sono talassemica e quando abbiamo sviscerato questa cosa abbiamo capito che era meglio non provarci in più. L’adozione l’abbiamo provata ... dilei

borghi_claudio : Due croci anche per chi volesse votare la lista civica con @littleboypc mi raccomando. No ai trucchi! #oggivotoLega - borghi_claudio : @giuseppebaggio @littleboypc Il trucco è prendere schede in cui c'è la croce solo sul partito e aggiungerci fraudol… - borghi_claudio : Il partito di maggioranza relativa in parlamento in queste elezioni pare non esistere. Le manifestazioni le fanno t… -