Antonio Conte, rabbia e tachicardia: gli hanno dato una pastiglia per calmarsi (Di lunedì 27 gennaio 2020) Principio tachicardia. Ecco perché Antonio Conte ha preferito non presentarsi in sala stampa dopo la partita con il Cagliari. In petto il cuore gli batteva a ritmo impazzito per la rabbia e il nervosismo accumulati in campo e poi sfogati (anche) contro l'arbitro Manganiello. Nello spogliatoio, perché mitigasse il suo furore, gli hanno consigliato di prendere un calmante. fanpage

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per #InterCagliari ?? #FORZAINTER ???????? - Inter : LIVE CON ANTONIO CONTE - Le parole di mister Conte alla vigilia di Inter-Cagliari - Antonio_Tajani : Quattro anni fa moriva #GiulioRegeni. Seppur distante dalla mia visione del mondo, era un giovane ragazzo italiano… -