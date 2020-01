Addio a Kobe Bryant, la leggenda del basket NBA muore a soli 41 anni (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nella giornata di ieri ha perso la vita Kobe Bryant, la leggenda dei Los Angeles Lakers, insieme alla figlia Gianna di 13 anni e altre sette persone a causa in un gravissimo incidente in elicottero, in California. L’incidente in elicottero Al pilota dell’elicottero di Kobe Bryant era stato detto di essere “troppo basso” mentre volava attraverso la fitta nebbia che aveva costretto la polizia di Los Angeles a far atterrare la loro squadra, pochi istanti prima di schiantarsi contro una collina in un incidente che ha ucciso tutte e nove le persone a bordo. La leggenda 41enne dell’NBA e la figlia tredicenne Gianna sono morti ieri, insieme ad altre sette persone, quando l’elicottero Sikorsky S-76 è precipitato a Calabasasas, in California, prendendo immediatamente fuoco dopo l’impatto. Si crede che Bryant fosse diretto alla Mamba Academy da lui ... nonsolo.tv

Agenzia_Ansa : Addio alla star Nba #KobeBryant Gallinari: 'Sconvolto, era il mio mito' #ANSA - EzioGreggio : Addio Kobe ci hai fatto sognare per anni e anni con le tue prodezze, ho visto tante tue partite a Los Angeles. Ho… - Gazzetta_it : La #primapagina di oggi ?? Addio Kobe #RIPMamba ?? Il Napoli vince, Ringhio riapre tutto Le notizie ??… -