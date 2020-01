WhatsApp, dal 1 febbraio non funzionerà su migliaia di smartphone: ecco l’elenco completo (Di domenica 26 gennaio 2020) Ancora pochi giorni e WhatsApp non supporterà più alcuni smartphone: dal 1 febbraio 2020 ci saranno problemi con dispositivi con sistema operativo Android e iOS (gli iPhone). Non si tratta di una fake news o di una bufala, ma di una notizia confermata anche da WhatsApp e che si può leggere direttamente dalle FAQ dell’applicazione. Ma vogliamo anche rassicurarvi: l’applicazione smetterà di supportare soprattutto smartphone datati, con più di qualche anno sulle spalle. Prima di vedere quali sono i dispositivi coinvolti, è necessario spiegare cosa vuol dire non aver più il supporto da parte degli sviluppatori. In pratica, WhatsApp non rilascerà più gli aggiornamenti dell’app per gli smartphone in questione. Si potrà continuare a utilizzare WhatsApp, ma a proprio rischio e pericolo: non si avranno più le patch di sicurezza e neanche le nuove funzionalità. ... howtodofor

