Roma-Lazio 1-1, le pagelle di CalcioWeb: Oscar (da bagno) a Pau Lopez, Under canta Orietta Berti (Di domenica 26 gennaio 2020) Roma-Lazio – Finisce in parità il derby della Capitale. Due errori dei portieri per i gol. Vantaggio di Dzeko sull’uscita errata di Strakosha, pari di Acerbi su un orrore di Pau Lopez. Una partita intensa, giocata meglio dalla Roma che, ai punti, avrebbe meritato forse qualcosa in più. Ma non siamo nel pugilato, conta segnare. Alla fine è un pareggio giusto che, però, frena entrambe. Bene Spinazzola e Dzeko da una parte, Acerbi e Lucas Leiva dall’altra. Roma-Lazio, le pagelle di CalcioWeb Roma: Pau Lopez 4 – La parata(?) in occasione del gol laziale è veramente imbarazzante, ma forse ha visto l’errore del collega e ha voluto superarlo per vincere un premio: Oscar(DA bagno). Santon 6 – Non commette errori (ed è già una notizia): CHE VUOI DI PIU’, UN LUCANO? (83′ Kolarov 5.5) Mancini 6 – Partita attenta del centrale giallorosso, ... calcioweb.eu

