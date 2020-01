Napoli Juventus streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta (Di domenica 26 gennaio 2020) Napoli Juventus streaming – Questa sera al San Paolo andrà in scena un Napoli Juve dal sapore particolare. Partenopei in difficoltà in campionato e devono rilanciarsi, bianconeri in forma e con Sarri per la prima volta da avversario nella sua Napoli. Il tecnico bianconero schiererà il solito 4-3-1-2. Pochi dubbi: Szczesny tra i pali, Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro in difesa. A centrocampo Pjanic centrale, ai lati ballottaggio Matuidi-Rabiot col primo favorito. Torna Bentancur sulla destra, dopo la squalifica rimediata in Supercoppa. In attacco tandem Ronaldo-Dybala, accompagnato da Ramsey sulla trequarti. Panchina dunque per il grande ex Higuain. Napoli Juventus formazioni Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, ... juvedipendenza

Napoli Juventus probabili formazioni - Sarri ha scelto : Ramsey dal 1' : Napoli Juventus probabili formazioni – Big match questa sera. Napoli e Juventus si sfidano al San Paolo, match che offre diversi spunti. Da Sarri , prima volta da avversario a Napoli , al Napoli , che ha la metà dei punti bianconeri e deve rilanciarsi in campionato. Partita da non sottovalutare, con un Napoli dimezzato dalle assenze pesanti di Allan, Mertens e Koulibaly. Juventus invece che arriva in un gran momento di forma, con CR7 che ...

Napoli -Juventus stasera in tv : orario d’inizio - canale - streaming - formazioni : E’ tutto pronto per Napoli–Juventus: il big match della ventunesima giornata del Campionato di Serie A 2019/2020. Nel capoluogo campano, nonostante gli azzurri non lottino più da tempo per i quartieri alti della classifica, si attende questa sfida contro i bianconeri da tempo anche perchè al San Paolo tornerà l’ex allenatore dei campani: quel Maurizio Sarri che per tre anni aveva esaltato il gioco, l’ambiente e la tifoseria ai ...

Napoli -Juventus : la sfida a Sarri e la difficile eredità del sarrismo : A Napoli, Sarri ha disegnato un modello di calcio rigidamente codificato e difficilmente replicabile. Ha prodotto uno stile in sintonia con i desideri dei tifosi e la cultura della squadra. Ancelotti, dopo di lui, ha provato a cambiare paradigma con gli stessi uomini e ha fallito. Sarri sta provando a cambiare senza snaturarsi alla Juve.Continua a leggere

Napoli -Juventus - il pullman dei bianconeri va a sbattere e rischia di colpire i tifosi : alta tensione prima del match : Cresce l’attesa per il posticipo della ventunesima giornata del campionato di Serie A, in campo Napoli e Juventus, partita che non ha bisogno di presentazioni nonostante i diversi obiettivi stagionali delle due squadre. Percorso molto importante per la squadra di Maurizio Sarri che ha l’intenzione di mantenere il vantaggio sull’Inter, momento veramente negativo invece per gli azzurri, l’arrivo di Gattuso al posto di ...

LIVE Napoli-Juventus - Serie A calcio in DIRETTA : trasferta complicata al San Paolo per la capolista : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione e il programma tv del match – Le probabili formazioni – Gli orari e il programma tv della 21esima giornata di Serie A Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Napoli-Juventus, posticipo domenicale della ventunesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Allo stadio San Paolo gli azzurri di Gennaro Gattuso ricevono la visita di Maurizio Sarri, che torna ...

