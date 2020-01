Morte Kobe Bryant, le reazioni social (Di lunedì 27 gennaio 2020) Morte Kobe Bryant, le reazioni social. Il mondo dello sport si è unito al dolore che ha colpito la famiglia dell’ex cestista. ROMA – Morte Kobe Bryant, le reazioni dei social. Il mondo dello sport è rimasto sconvolto dalla scomparsa della leggenda del basket internazionale. Una grande carriera iniziata in Italia e conclusa nei Los Angeles Lakers per uno degli atleti più forti di sempre. Da Totti al Milan: il cordoglio del mondo social “Onorato di averti conosciuto. Campione dentro e fuori dal campo!“, ha scritto su Instagram Francesco Totti. “You’ve been an example for our generation“, il ricordo di Andrea Pirlo. You’ve been an example for our generation R.I.P. Legend pic.twitter.com/m8Keded2Zs— Andrea Pirlo (@Pirlo official) January 26, 2020 “Il mio più grande idolo sportivo è l’uomo in questa foto. La sua ... newsmondo

