LIVE Fognini-Sandgren 6-7 5-7 1-2, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’americano piazza il break anche nel terzo set (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SETTIMA GIORNATA DEGLI Australian Open 2020 (26 GENNAIO) 15-0 7° ace per Fogna. 2-2 BREAK Fognini! L’italiano prova a ripartire muovendo l’avversario. 15-40 DUE PALLE BREAK FOGNA! Gran rovescio lungolinea come cambio di ritmo. 0-30 Altro errore per l’americano lento in uscita dal servizio. 0-15 Inizia a rilento Sandgren al servizio. 09.18 Ancora medical timeout per Sandgren che ha un problema al ginocchio. 09.15 Fisioterapista anche per Sandgren: potrebbe venire in soccorso del nostro tennista. 1-2 BREAK Sandgren! Palla senza top di Fognini che va su di giri. Match in ripida salita. 30-40 PALLA BREAK Sandgren! Serve una scossa per Fabio. 30-30 Sandgren sfiora l’incrocio delle righe con il rovescio incrociato. 0-30 Buon diritto dell’americano. 0-15 Chiude a rete Sandgren ... oasport

