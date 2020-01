LIVE Biathlon, Mass start femminile Pokljuka 2020 in DIRETTA: Dorothea Wierer deve sfruttare l’assenza di Tiril Eckhoff! (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione Mass start – Programma e pettorali di partenza Buongiorno e benvenuti su OA Sport, pronti a seguire insieme la DIRETTA LIVE della Mass start femminile di Biathlon a Pokljuka (Slovenia), sede della sesta tappa della Coppa del Mondo 2019-2020. La dominatrice del mese di gennaio Tiril Eckhoff ha contratto un’infezione virale e non sarà oggi al via della prova. Dunque per tutte le dirette avversarie in classifica si tratta di una succosa occasione per recuperare dei punti e mettere pressione sulle spalle della norvegese a partire dai Mondiali. Dorothea Wierer sta convivendo da ormai una settimana con dei forti problemi alla schiena che ne pregiudicano soprattutto la posizione di tiro in piedi ma se riuscisse a stringere i denti oggi e raggiungere il podio si presenterebbe ad Anterselva con il pettorale giallo. Hanna ... oasport

