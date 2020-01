Infortunio Skriniar, la nota dell’Inter sulle condizioni del difensore (Di domenica 26 gennaio 2020) Infortunio Skriniar, le condizioni del difensore centrale spiegata dall’Inter in una nota ufficiale. Sindrome influenzale per il ceco Milan Skriniar è stato costretto ad abbandonare Inter-Cagliari dopo appena 17 minuti di gioco, costringendo Antonio Conte al primo cambio del match. La società nerazzurra ha pubblicato una nota in merito alle sue condizioni: «Milan Skriniar è stato sostituito al 17′ della gara contro il Cagliari a causa di un malessere dovuto a sindrome influenzale». Niente di troppo preoccupante, quindi, per il centrale difensivo. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

