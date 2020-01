Impeachment, la difesa di Trump che è un attacco: «Volete cancellare la volontà espressa dal popolo» (Di domenica 26 gennaio 2020) Donald Trump non ha bisogno di convincere il Senato. Se il Congresso la maggioranza democratica gli punta il dito contro, in Campidoglio può contare su una maggioranza repubblicana che gli copre le spalle. Ecco perché il discorso tenuto dagli avvocati del tycoon per difenderlo dalle accuse che lo hanno portato a finire sotto Impeachment aveva toni apocalittici ed estremi: perché doveva convincere, di nuovo, gli americani che seguivano in diretta tv. Impeachment, la difesa di Trump che è un attacco: «Volete cancellare la volontà espressa dal popolo» LEGGI ANCHE> I documenti di Parnas e la possibile svolta nell’Impeachment di Donald Trump «Volete cancellare la volontà del popolo espressa nell’ultima elezione. Volete strappargli le schede elettorali»: le parole con cui i legali di Donald Trump esordiscono con il discorso in Senato tuonano e rimbombano. Il presidente Usa ci ha abituati a ... giornalettismo

