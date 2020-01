Il virus passa dall’animale all’uomo: così i patogeni iniziano ad attaccarci (Di domenica 26 gennaio 2020) “Accelerando al massimo, grazie alle nuove tecnologie, un vaccino contro il nuovo coronavirus potrebbe essere pronto all’uso in uno-tre anni”. A parlare con l’Adnkronos Salute è Rino Rappuoli, scienziato italiano celebre nel mondo che di vaccini ne ha inventati parecchi, ultimo in ordine di tempo quello contro la meningite B. Adesso gli occhi di tutti sono puntati sul virus che viene dalla Cina. I numeri dell’epidemia fanno paura. A renderli ancora più spaventosi sono i precedenti che vengono dal passato anche. Sarà un’apocalisse? Difficile dirlo. “Potrebbe essere una ‘bolla’ che si riesce a contenere e poi scompare”, assicura Rappuoli. C’è, tuttavia l’eventualità, che possa rivelarsi una problema serio per tutta l’umanità. Anche perché gli scienziati non sono ancora riusciti a scoprire l’origine del ... it.insideover

