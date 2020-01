Il Papa sceglie un "prete di strada" come segretario particolare (Di domenica 26 gennaio 2020) Giuseppe Aloisi Il Papa ha deciso di affidarsi ad un nuovo segretario particolare. Pare Aemilius è un "prete di strada", già noto per il suo attivismo pastorale in Uruguay Gonzalo Aemilius è il nuovo segretario particolare di Papa Francesco. Il consacrato, che è nato in Uruguay, succede così a monsignor Fabian Pedacchio, che ha lasciato l'incarico alla fine dello scorso anno. Fabian Pedacchio non si è dimesso per via di possibili incomprensioni con il Santo Padre, ma per un avvicendamento che in Vaticano risiede nella logica della normalità. Niente di strano, dunque, è accaduto all'ombra di piazza San Pietro. Per quanto più di qualche commentatore abbia fatto notare come questo genere di passaggio d'incarico, di solito, avvenga alla fine dei pontificati. Ma il profilo del nuovo segretario particolare non può che interessare le disamine dei media. Se non altro perché Jorge ... ilgiornale

Barbaga3Gaetano : Il Papa sceglie un nuovo segretario: è padre Gonzalo, prete tra i ragazzi di strada - La Stampa - ottovanz : RT @vatican_it: Il Papa sceglie un nuovo segretario: è padre Gonzalo, prete tra i ragazzi di strada - ottovanz : RT @agasso_domenico: Il #Papa sceglie un nuovo segretario: è padre Gonzalo, prete tra i ragazzi di strada @lastampa @vatican_it https://t.c… -