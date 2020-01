Il dolore di LeBron James per la morte di Kobe Bryant: in lacrime all’aeroporto (Di lunedì 27 gennaio 2020) Le toccanti immagini di LeBron James in lacrime per la morte di Kobe Bryant. La stella della NBA è stata immortalata al suo arrivo all'aeroporto di Los Angeles dopo l'ultima trasferta con i Lakers. Nella giornata di ieri aveva superato Kobe Bryant al terzo posto dei marcatori di tutti i tempi in NBA. fanpage

majunteo : RT @favalem: Nel giorno del sorpasso da parte di Lebron. Che dolore #KobeBryant - favalem : Nel giorno del sorpasso da parte di Lebron. Che dolore #KobeBryant -