Calcio: posticipo, Napoli-Juventus 2-1

Ritorno amaro di Maurizio Sarri al San Paolo: ilbatte la2-1, bianconeri +3 sull'Inter, niente fuga. Primo tempo avaro di emozioni, portieri inoperosi (conclusioni alte di Mario Rui e Ronaldo). Ripresa più viva. Meret blocca su Higuain poco prima del gol partenopeo (63'): conclusione dai 25m di Insigne, Szczesny non trattiene,Zielinski è pronto ad insaccare. La Juve accusa il colpo, non è una serata buona per i bianconeri. Insigne raddoppia all'86' (destro al volo); tardivo il gol bianconero di Ronaldo (90').(Di domenica 26 gennaio 2020)