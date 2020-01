Virus.Cina: 1.287 i contagi, 41 i morti

contagiati dal nuovo Virus cinese è salito a 1.287. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie di Pechino. Le persone morte per il coronaVirus sono 41, secondo il nuovo bilancio reso noto dalle autorità cinesi.(Di sabato 25 gennaio 2020) Il numero diati dal nuovocinese è salito a 1.287. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie di Pechino. Le persone morte per il coronasono 41, secondo il nuovo bilancio reso noto dalle autorità cinesi.(Di sabato 25 gennaio 2020)

marattin : In Cina hanno ritenuto necessario costruire un nuovo ospedale per l’emergenza virus. La costruzione è iniziata ieri… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus In Cina il bilancio sale a 26 morti e 897 contagi. Stop ai trasporti in 13 città, blindati 41 milioni… - Agenzia_Ansa : Virus Cina: caso sospetto a Parma, rientrava da Wuhan. Lievi sintomi su una donna ricoverata all'Ospedale Maggiore… -