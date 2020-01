Valeria Marini per la prima volta in tv presenta il suo fidanzato (Di sabato 25 gennaio 2020) Ospite di “Verissimo” la showgirl – attrice Valeria Marini ha presenta per la prima volta il suo nuovo fidanzato, l’imprenditore Gianluigi Martino, che ha tenuto lontano dai riflettori per un anno. “Sono innamorata! L’incontro con Gianluigi è avvenuto in momento non facile della mia vita. È nata la passione ma in amore, dato che sono stata ferita, ho paura di parlarne”, racconta a Silvia Toffanin. A proposito del rapporto con il suo Gianluigi, l’attrice spiga: “Avere vicino lui mi ha aiutato tanto. Con lui stiamo insieme da circa un anno. Ho voluto tenere questo amore nascosto perché i rapporti vanno tutelati”. Silvia Toffanin che le chiede un commento sullo scandalo che ha coinvolto l’amica storica Pamela Prati, la showgirl confida: “Pamela ha sbagliato! È caduta in una cosa più grande di lei ma è una persona buona con le sue fragilità. Quando ... musicaetesti.myblog

