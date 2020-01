Una coppia si è fatta offrire il matrimonio con una proposta virale (Di sabato 25 gennaio 2020) Una coppia sudafricana si è sposata in pompa magna gratuitamente grazie al video virale della proposta di matrimonio alla KFC. Lo scorso novembre che Hector, 37 anni, fece la sua richiesta ufficiale di matrimonio a Nonhlanhla, 28 anni. L’uomo chiese alla sua metà di sposarlo dopo un pranzo per due in un ristorante fast-food. I … L'articolo Una coppia si è fatta offrire il matrimonio con una proposta virale è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

UffiziGalleries : Il #31gennaio sarà la 'Festa dei Doni': nel giorno del matrimonio della celebre coppia di mecenati, ritratta da… - WeCinema : 'Racconta cosa accade a una coppia di genitori che decidono di avere un secondo figlio e vanno alla deriva nella so… - Avvenire_Nei : Da #LaSpezia una bellissima storia Protagonisti, un’anziana coppia italiana e una giovane, di origine straniera… -