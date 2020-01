Sabrina Ghio, la piccante confessione: “Ho dato il due di picche a Vieri” (Di sabato 25 gennaio 2020) Sabrina Ghio ha rilasciato un’intervista tv in cui ha parlato della sua carriera e della sua vita privata. La web influencer, nello specifico, ha rivelato di aver avuto dei corteggiatori eccellenti che però ha respinto. Sabrina Ghio, il rifiuto di Vieri e Muccino Sabrina Ghio è stata ospite del programma Rivelo, dove ha raccontato della sua carriera e dei suoi amori. L’ex ballerina di Amici ha parlato delle persone che l’hanno corteggiata in questi anni e ha confessato di aver respinto Bobo Vieri. “Ho dato il due di picche a Vieri, tante sarebbero andate con lui a Miami. È stata una cosa simpatica, ma è stato un due di picche. È successo tanti anni fa“. A quanto pare, Sabrina Ghio ha avuto un incontro-scontro anche con l’attore e regista Silvio Muccino: “Lavoravo in teatro e mi arrivarono delle rose rosse con un biglietto firmato con S. Mi invitò ad uscire con lui e mi ... thesocialpost

