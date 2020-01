Musica in lutto. Il cantante e attore è morto: “La sua voce ‘viola’ mancherà a tutti” (Di sabato 25 gennaio 2020) Antifascista di famiglia e di fatto, Narciso Parigi si è spento per sempre. Nato a Campi Bisenzio il29 novembre del 1927, Parigi comincia a lavorare. Temperamento vivace fin da adolescente, viene espulso da scuola a causa di una battuta anticlericale di un compagno che lui si rifiuta di denunciare. Così, su un triciclo fa il garzone e consegna scarpe alle botteghe fiorentine. Narciso Parigi si afferma dapprima come cantante radiofonico, e l’Orchestra Ferrari rappresentò una grande esperienza. Parigi diventa un vero e proprio esempio di cantautorato italiano, nonché interprete di brani rappresentativi. Ma non solo: Narciso fu anche compositore, ad esempio per citarne alcuni, “Cosa sognano gli angeli”, “Ricordando Odoardo Spadaro”, “Non ritornar” e “Le ragazze di Monticelli”. Con “Italia, America e ritorno” Parigi corona ... caffeinamagazine

