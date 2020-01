Magalli, brutto incidente stradale: “Smart distrutta, è stato miracolato” (Di sabato 25 gennaio 2020) Ha perso il controllo della Smart schiantandosi su un guard rail lungo la Cassia. L’auto distrutta, lui è rimasto illeso. Sul posto Marcello Cirillo, volto storico del programma. La figlia Michela su Instagram ha tranquillizzato tutti. Grande paura per Giancarlo Magalli, che giovedì pomeriggio a Roma è stato protagonista di un incidente stradale a bordo della sua Smart bianca, uscendone fortunatamente illeso. (Continua...) La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Tempo: «Il 72enne conduttore dei Fatti Vostri nel pomeriggio si trovava sulla Cassia bis, prima dell’uscita per Formello. Improvvisamente la vettura ha perso il controllo e si è schiantata contro il guard rail. Coinvolto nell’incidente anche un Suv con una famiglia a bordo, per fortuna rimasta illesa», si legge sul quotidiano romano. Il conduttore indossava la cintura di sicurezza e l’attivazione dell’airbag ... howtodofor

