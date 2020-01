L’aiuto speciale di un cane diverso, di nome Sherio (Di sabato 25 gennaio 2020) Il protagonista di questa storia, è un cane di nome Sherio, che ha vissuto in 12 diverse case affidatarie ed è stato adottato ben quattro volte, ma ogni volta è sempre stato riportato indietro. Poco fa, è giunta la bellissima notizia che finalmente, il cane ha trovato la sua casa per sempre. Una donna di nome Sheryl Smith, amante degli animali, negli ultimi anni della sua vita ha deciso di dedicarsi al salvataggio di quanti più amici a quattro zampe possibile. “Per me i cani sono una benedizione per l’umanità. Tutto ciò che chiedono in cambio, è soltanto un po’ di amore e gentilezza”, ha dichiarato la donna. Quando Sheryl è venuta a conoscenza della situazione di Sherio, ha deciso di fare qualcosa per lui e di portarlo a casa sua, insieme agli altri amici a quattro zampe che aveva salvato. Il cane soffriva di problemi di ansia ed era sordo ed ipovedente, per ... bigodino

