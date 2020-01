Dibattiti, la proposta del Sabato delle idee: Una cittadella dello spettacolo nell’Albergo dei poveri (Di sabato 25 gennaio 2020) “Ascoltando la proposta del Maestro Muti di una cittadella dello spettacolo da realizzare a Napoli sul modello del “Lincoln Center for the Performing Arts” di New York mi è venuto immediatamente in mente l’Albergo dei Poveri come il luogo più suggestivo, più strategico e più adatto a questo progetto”. Così lo scienziato Marco Salvatore, aprendo stamane l’incontro dedicato alla dismissione dei beni pubblici, ha lanciato la prima proposta della dodicesima edizione del Sabato delle idee, il pensatoio napoletano che dal 2009 ha messo in rete alcune delle migliori eccellenze scientifiche, accademiche e culturali del Mezzogiorno. Acquisito nel patrimonio del Comune di Napoli nel 1981 ed oggetto negli anni di numerosi progetti di restauro e valorizzazione mai realizzati ad oggi il Real Albergo dei Poveri, che è uno dei palazzi monumentali più grandi ... ildenaro

GGabbuti : RT @fabriziobarca: Quando il confronto è acceso e informato. Su #ereditàuniversale proposta dal @DD_Forum un contributo che ci aiuterà a ch… - ECostagli : RT @fabriziobarca: Quando il confronto è acceso e informato. Su #ereditàuniversale proposta dal @DD_Forum un contributo che ci aiuterà a ch… - claudioparavati : RT @fabriziobarca: Quando il confronto è acceso e informato. Su #ereditàuniversale proposta dal @DD_Forum un contributo che ci aiuterà a ch… -