Australian Open 2020, Rafael Nadal accede agli ottavi di finale. Comoda vittoria in tre set contro Carreno Busta (Di sabato 25 gennaio 2020) Tutto come previsto. Rafael Nadal conquista l’accesso agli ottavi di finale degli Australian Open 2020 di tennis. Il n.1 del ranking si è imposto contro il connazionale Pablo Carreno Busta per 6-1 6-2 6-4 in 1 ora e 41 minuti di partita. Un confronto mai in discussione, gestito dal fuoriclasse nativo di Manacor che ha fatto valere il suo peso di palla diverso. Del resto, cinque vittorie in altrettanti incontri dicono molto del differenziale tra Nadal e il n.30 del ranking. Con questo risultato, dunque, Rafa se la vedrà nel prossimo round contro il vincente della sfida tra l’Australiano Nick Kyrgios e il russo Karen Khachanov. Indubbiamente, vi fosse il padrone casa, l’incrocio sarebbe pieno di significati visto che i due non si “amano” molto. Per l’asso iberico si tratta della vittoria n.77 (singolo incontro) in questo Major. Nel primo set ... oasport

