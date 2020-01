A Sanremo reunion dei Ricchi e Poveri nel quartetto originario (Di sabato 25 gennaio 2020) I Ricchi e Poveri saranno ospiti a Sanremo, eccezionalmente nella loro formazione originaria in quartetto, in occasione dei 50 anni del brano ‘La prima cosa bella’ e della prima partecipazione al Festival del 1970.La reunion nasce dall’idea del manager Danilo Mancuso che ha riunito Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu per realizzare un progetto speciale. A darne notizia è l’ufficio stampa del gruppo. huffingtonpost

