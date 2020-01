VIDEO/ UFFICIALE | Dini è un nuovo calciatore dell’Us Avellino: i dettagli (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Come annunciato nella giornata di ieri, Andrea Dini è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Us Avellino 1912. Di proprietà del Parma, Dini rientra dal prestito al Trapani, società con la quale lo scorso anno ha ottenuto, da titolare (39 presenze), la promozione in serie B attraverso i playoff. È cresciuto calcisticamente a Rimini, società con la quale ha avuto la prima convocazione tra i professionisti a 16 anni, prima di difenderne i pali in serie D. L’Avellino blinda la porta. Ecco Andrea Dini nuovo estremo difensore dei lupi. Dopo la firma primo assaggio di campo. Publiée par Anteprima24 Avellino sur Vendredi 24 janvier 2020 “Nonostante la giovane età – dichiara il direttore sportivo Carlo Musa – Andrea Dini è già un portiere di sicura affidabilità in questa categoria, come ampiamente dimostrato la scorsa stagione a ... anteprima24

