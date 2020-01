Turchia, Erdogan rilancia il “matrimonio riparatore”. Scoppia la protesta delle donne in piazza (Di venerdì 24 gennaio 2020) Turchia, Erdogan ripropone il matrimonio riparatore Il partito di Erdogan ci riprova. Dopo averlo ritirato nel 2016 a seguito di forti proteste e dell’indignazione dell’opinione pubblica, l’Akp vuole reintrodurre il matrimonio riparatore. Inserita in un ampio pacchetto di riforma del sistema giudiziario, la norma preparata dal partito del presidente assicura un salvacondotto ai responsabili di violenze sessuali contro le donne in caso di successive nozze. Unico requisito: la differenza d’età fra gli sposi deve essere inferiore a dieci anni. Una sorta di amnistia, che per la maggioranza di governo ad Ankara serve soprattutto a sanare situazioni di fatto che riguardano zone rurali del Paese, in cui non sono rari i casi di “spose bambine“. Le nozze con i minori sono vietate e quando una ragazza resta incinta si configura il reato di violenza sessuale. Le proteste sono state immediate. Il ... tpi

