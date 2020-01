Taylor Swift ha sofferto di disturbi alimentari: «Quando a 18 anni pensavo “smetti di mangiare”» (Di venerdì 24 gennaio 2020) Taylor Swift Taylor Swift Taylor Swift Taylor Swift Taylor Swift Taylor Swift Taylor Swift Taylor SwiftTaylor Swift ha appena compiuto 30 anni e sul palco ne ha trascorsi almeno la metà. Ragazza di Nashville, quasi un metro e 80 di altezza, biondissima, la cantautrice si racconta senza filtri nel suo primo documentario: Miss Americana, disponibile su Netflix dal 31 gennaio. Taylor in video – commossa – racconta la malattia di mamma Andrea, la lotta sempre al suo fianco. E la vera Taylor Swift, rivela, è anche quella che da anni convive e tenta di superare un disturbo alimentare. La cantante ricorda di Quando in passato le capitava di vedere «una mia foto in cui mi sembrava che la mia pancia fosse troppo grande, o che qualcuno ipotizzasse che fossi incinta… a quel punto dentro di me scattava solo “smetti di mangiare”, “muori di fame”». Ora, invece, ... vanityfair

