Ricette Pascucci, orata al forno con patate per La prova del cuoco (Di venerdì 24 gennaio 2020) La ricetta La prova del cuoco oggi 24 gennaio 2020 di Gianfranco Pascucci è orata al forno con le patate, la ricetta di un secondo piatto ovviamente a base di pesce. Una vera bontà anche questo secondo piatto di oggi dello chef stellato, una ricetta La prova del cuoco semplice, veloce da eseguire. L’orata cotta al forno è un classico ma sono le verdure che aggiungiamo a dare sapore al pesce. In più il consiglio del brodo vegetale e come completare tutto, come sempre le Ricette di Pascucci a La prova del cuoco sono delle vere e proprie lezioni di cucina. Non periamo altro tempo ecco dalle nuove Ricette La prova del cuoco la ricetta per cucinare l’orata con patate al forno di Pascucci. LA RICETTA DI GIANFRANCO Pascucci DELL’orata AL forno CON LE patate – Ricette LA prova DEL cuoco OGGI 24 GENNAIO 2020 Ingredienti orata a forno di Passucci: 1,2 kg di orata, 2 spicchi di aglio, 1 costa di ... ultimenotizieflash

