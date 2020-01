Meteo con anticiclone da record anche a Londra (Di venerdì 24 gennaio 2020) CRONACHE Meteo: la robustissima zona di alta pressione che ha interessato l'Europa occidentale ha segnato i nuovi record di valori barici più elevati in Francia, Belgio e anche nella zona di Londra, dove i dati della pressione atmosferica vengono rilevati da secoli, risalendo al 1692. All'aeroporto londinese di Heatrow, tra il 19 ed il 20 Gennaio scorsi, la pressione atmosferica ha raggiunto un valore di 1049,6 hPa, superando il precedente record di 1049,1 hPa che venne registrato il 18 Gennaio 1882 all'osservatorio di Kew Garden. Non è stato comunque superato il record nazionale di pressione atmosferica, il valore di 1053,6 hPa registrato ad Aberdeen, in Scozia, il 31 Gennaio 1902. Quest'anno gli anticicloni stanno dominando la stagione invernale nel nostro continente. anche il finire di questo mese sarà interessato, con tutta probabilità, da una rimonta anticiclonica di ... meteogiornale

