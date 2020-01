Il Garante Privacy contro TikTok | “L’Europa deve indagare”

TikTok - il Garante per la privacy chiede una task force europea : Il Garante per la privacy italiano ha chiesto al Comitato europeo per la protezione dei dati personali (Edpb) di attivare una specifica task force sui rischi connessi all’utilizzo del social network Tik Tok. Il Garante, a proposito del social network che consente di creare e condividere audio, video e immagini, usato da milioni di utenti, in gran parte giovanissimi, segnala la necessità di procedere «in maniera forte e coordinata, ...

Anomali SMS “Vota Lega” in Emilia Romagna : segnalazione al Garante della Privacy da Cathy La Torre : Arriva una denuncia via social abbastanza importante da parte di Cathy La Torre, personaggio di spicco della causa “Odiare Ti Costa”, in riferimento ad alcuni SMS che si stanno diffondendo in Emilia Romagna dal mittente “Vota Lega”. Nello specifico, si tratta di un episodio che alimenta le polemiche in questa regione, dopo i fatti di Bibbiano che abbiamo portato alla vostra attenzione questa mattina, in vista della ...

Eni - multa di 11 - 5 milioni dal Garante per la Privacy : violazioni nel telemarketing e contratti non richiesti per gas e luce : Due maxi-sanzioni per un ammontare complessivo di 11,5 milioni di euro. Le ha applicate il Garante per la Privacy a Eni Gas e luce per il trattamento illecito di dati personali nell’ambito di attività promozionali e per l’attivazione di contratti non richiesti. Il gruppo in una nota “prende atto delle decisioni” e “si riserva di presentare ricorso verso i provvedimenti adottati dall’Autorità”. Che ...

Garante per la privacy avverte : “Ci sono 80 app spia per ogni smartphone” : Secondo quanto ha rivelato il Garante dei dati personali, Antonello Soro, ci sarebbero, in media, circa 80 app in ogni smartphone che spiano i nostri dispositivi quotidianamente. Le app spia sono più diffuse di quanto pensiamo Il Garante per la privacy Soro ha spiegato, in un’intervista rilasciata a La Repubblica, che le nostre informazioni personali, in quest’era digitale in cui viviamo, sono messe in pericolo. Al mercato della raccolta ...

A 20 anni si candida come Garante della Privacy - William Turcinovic : «Conosco il Gdpr a memoria» – L’intervista : Quando i suoi coetanei stavano imparando a fare le tabelline, William Turcinovic passava i pomeriggi al pc a creare i suoi primi programmi, «ma sapevo utilizzare solo linguaggi stupidi, come l’Html». Non è finta modestia: William Turcinovic, 20 anni, ha creato così tante applicazioni e startup che fa fatica a ricordare ogni tappa della sua carriera da genio dell’informatica. La memoria, invece, non gli manca quando deve citare ...

Garante Privacy - in manovra emendamento per far nominare il presidente al governo. Soro prorogato ancora : resta fino al 31 gennaio : Potrebbe cambiare la governance del Garante per la privacy. E nelle more della riforma, che attribuirebbe al governo il potere di nominarne il presidente, verrebbe di nuovo rinviata – al 31 gennaio del 2020 – la scadenza degli attuali vertici dell’authority, così come di quelli dell’Agcom. Lo prevede un emendamento alla manovra presentato dai relatori, in base al quale il collegio salirebbe da quattro a cinque componenti e il ...

M5s - il Garante della privacy indaga sulla app della Casaleggio : sospetti sulla violazione dei dati degli attivisti : Il Garante per la protezione dei dati personali aprirà un’istruttoria per investigare sulle modalità di raccolta e utilizzo dei dati degli utenti Facebook da parte della Casaleggio Associati, come riporta Politico.eu. Tutto ha avuto inizio da una denuncia apparsa su Linkiesta in cui Marco Canestrari, ex dipendente della Casaleggio Associati, ha spiegato il funzionamento di un’applicazione lanciata nel 2013 e utilizzata dagli attivisti ...

Concorso Conte - Le Iene : “Dal Garante per la privacy una lettera congiunta a lui e ad Alpa”. Il premier : “Storia vecchia” : Un “documento esclusivo” sulla vicenda del Concorso universitario vinto da Giuseppe Conte e dei suoi rapporti con Guido Alpa. E’ la lettera di incarico inviata dal Garante per la privacy, risalente al 29 gennaio 2002, “per fare assumere la propria difesa nell’ambito di quella causa, una controversia tra Rai, Garante e Agenzia delle entrate, aperta al Tribunale civile di Roma”. La lettera, pubblicata da Le Iene sul ...

Concorsi pubblici : accesso agli atti - stop dal Garante della Privacy : Concorsi pubblici: accesso agli atti, stop dal Garante della Privacy Novità in tema di Concorsi pubblici. Infatti, qualche giorno fa è stata emessa una decisione del Garante della Privacy, con la quale in pratica viene impedito l’accesso da parte di terzi, ovvero l’accesso generalizzato da parte della collettività agli atti rilevanti per i Concorsi pubblici. Vediamo di seguito più nel dettaglio di che si tratta. Se ti ...