Disintegration in azione in un nuovo video gameplay che ci mostra la modalità multiplayer Retrieval (Di venerdì 24 gennaio 2020) Ultimamente abbiamo avuto l'opportunità di vedere più volte Disintegration in azione in alcuni video gameplay.L'ambizioso sparatutto di V1 Interactive e del co-creatore di Halo, Marcul Lehto, potrà essere testato durante le open e closed beta che prenderanno il via alla fine del mese.Ma prima dell'arrivo delle beta, IGN ci offre una nuova occhiata a Disintegration grazie a un nuovo video gameplay di 16 minuti.Leggi altro... eurogamer

