De Laurentiis sbarca su Amazon: produrrà serie tv sulla vita di Carlo Verdone (Di venerdì 24 gennaio 2020) Aurelio De Laurentiis: il presidente del Calcio Napoli produrrà per Amazon “vita da Carlo” (serie tv dedicata alla vita di Carlo Verdone). Mentre il Calcio Napoli sta rinforzando la squadra nel mercato di gennaio e sta pian piano uscendo dalla crisi sul campo, il presidente Aurelio De Laurentiis sbarca su Amazon, per cui produrrà la serie tv vita da Carlo, incentrata sulla vita dell’attore e regista romano Carlo Verdone. Il patron del Calcio Napoli ha presentato il progetto all’evento Amazon Originals, con il prodotto che sarà disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video. View this post on Instagram Da oggi inizia una Nuova Avventura con @primevideoit @Amazonprimevideo @Amazon insieme a @CarloVerdone @nicola.guaglianone @m3notti A post shared by Luigi De Laurentiis (@luigideLaurentiis) on Jan 23, 2020 at 3:26am PST Alla produzione ... 2anews

Laurentiis sbarca Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Laurentiis sbarca