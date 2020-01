Caso Pago e Serena Enardu, parla Miriana Trevisan – VIDEO (Di venerdì 24 gennaio 2020) Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, ha commentato la love story dell’ex marito con Serena Enardu, nel corso della trasmissione Mattino Cinque. Tiene banco il Caso Pago e quanto avvenuto tra il cantante e Serena Enardu nel corso della trasmissione Temptation Island. Lui è ora al Grande Fratello Vip e la sua ex ha fatto … L'articolo Caso Pago e Serena Enardu, parla Miriana Trevisan – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

ChiaraBidda : RT @chrysalismnh: Va be io inizio a provarci che non si sa mai anche se ormai ho basse speranze. Cerco un biglietto per Louis a Milano. Pag… - sabri_brix : RT @chrysalismnh: Va be io inizio a provarci che non si sa mai anche se ormai ho basse speranze. Cerco un biglietto per Louis a Milano. Pag… - Federlouis : RT @chrysalismnh: Va be io inizio a provarci che non si sa mai anche se ormai ho basse speranze. Cerco un biglietto per Louis a Milano. Pag… -