Becchetti al Cives | “Obiettivo dell’economia è portare felicità e benessere”

Si è tenuto ieri presso il Centro di Cultura "Raffaele Calabria" il sesto incontro di Cives – Laboratorio di formazione al bene comune. Relatore della serata è stato il Prof. Leonardo Becchetti docente di Economia Politica presso l'Università di Roma "Tor Vergata" che ha trattato il tema: "Votare con il portafoglio nelle città del ben vivere". A introdurre i lavori è stato Ettore Rossi direttore dell'Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della Diocesi di Benevento che ha spiegato: "Il voto con il portafoglio rende l'economia più civile, perché spinge le imprese a diventare più sostenibili sia sul piano ambientale che sociale. In questo senso c'è un ruolo fondamentale della cittadinanza attiva che può decidere consapevolmente, per esempio, quali prodotti o servizi acquistare. Come cittadini e come consumatori abbiamo un potere della ...

