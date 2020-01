Taglio dei parlamentari, la Cassazione dà il via libera al referendum costituzionale (Di giovedì 23 gennaio 2020) La Cassazione ha dato il via libera al referendum costituzionale sulla riforma che prevede il Taglio dei parlamentari. La richiesta avanzata da 71 senatori è stata ritenuta legittima e conforme all'articolo 18 della Costituzione. Ora il governo e il capo dello Stato dovranno decidere la data del voto: gli elettori dovrebbero essere chiamati alle urne a maggio. fanpage

