Sparatoria in un bar ad Acerra: un ferito (Di giovedì 23 gennaio 2020) Momenti di panico in un bar ad Acerra dove un uomo di poco più di 30 anni è stato colpito da due colpi di pistola che lo hanno raggiunto sul gluteo. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Spari in un bar di Acerra Attorno alle ore 19 di mercoledì 22 gennaio ha avuto luogo una vera e propria Sparatoria all'interno di un bar di Acerra, su Corso Italia. Un uomo è entrato nel locale e ha ferito sul gluteo una persona che a quanto pare era sul bancone del bar. Il destinatario di tali spari è rimasto quindi ferito ed è stato pertanto trasportato alla clinica dei Fiori, dove si trova in buone condizioni. A rimanere ferito, ricordiamo, è un ragazzo di 30 anni con passaporto inglese, incensurato e senza precedenti penali. All'udire dei due colpi, i clienti sono rimasti terrorizzati e sono fuggiti. Nel frattempo sul posto sono giunte le forze dell'Ordine per raccogliere i

