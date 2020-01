Se fosse New York (Di giovedì 23 gennaio 2020) Se a New York, come diceva Simone de Beauvoir, “c’è qualcosa nell’aria che rende il sonno inutile”, qui di aria soporifera ce n’è sin troppa. Ci pensa Antonio Monda a tirarci su, portando alla Casa del Cinema immagini e spezzoni di film sulla Grande Mela, “una città feroce e ingiusta, ma romantica e ilfoglio

maldinapoli : RT @GiovanniAgost20: Flavio Tosi aveva raccontato al New York Times di come Salvini, già nel 2013, sottolineasse nelle riunioni private tra… - AMC11076378 : RT @GiovanniAgost20: Flavio Tosi aveva raccontato al New York Times di come Salvini, già nel 2013, sottolineasse nelle riunioni private tra… - lanostalgia49 : RT @GiovanniAgost20: Flavio Tosi aveva raccontato al New York Times di come Salvini, già nel 2013, sottolineasse nelle riunioni private tra… -