Pantera in libertà nel Foggiano, anche i Predator dell'Aeronautica militare per stanarla (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il dirigente dei veterinari che le danno la caccia: "Abbiamo ritrovato nuove orme e, dopo aver misurato la distanza tra le zampe anteriori e quello posteriori, abbiamo avuto la certezza che si tratti di una Pantera" repubblica

pomeriggio5 : Siamo in onda con #Pomeriggio5, partiamo subito con la storia della pantera nera in libertà nelle campagne pugliesi… - StraNotizie : Pantera in libertà nel Foggiano, anche i Predator dell'Aeronautica militare per stanarla - rep_bari : Pantera in libertà nel Foggiano, anche i Predator dell'Aeronautica militare per stanarla [aggiornamento delle 17:01] -