Negoziante mette divano, acqua e cibo per cani randagi nel suo negozio (Di giovedì 23 gennaio 2020) Maurílio Mendes è un Negoziante dal cuore d’oro. Lui ha un negozio di articoli da regalo che si trova in via Floriano Peixoto, a Capão Bonito. Questo non è solo il luogo dove trovare un’idea regalo o altri accessori utili. Qui possono trovare rifugio gli animali randagi: ci sono un comodo divano e acqua e cibo sempre freschi. Il signor Maurílio Mendes è davvero una brava persona. Che ha deciso di aprire le porte del suo negozio a chi ha bisogno. Ed ecco che all’interno ha sistemato un divano dove i cani che vivono in strada possono riposarsi al sicuro e potendo contare su cuscini morbidi. Vicino possono poi trovare dell’acqua fresca con cui dissetarsi e anche dell’ottimo cibo, così da non dover più rovistare in giro. La sua storia è diventata molto popolare, anche fuori dai confini del suo paese, complice il web che ha fatto diventare la sua iniziativa ... bigodino

