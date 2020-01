Maurizio Costanzo difende Amadeus: l’attacco ad Hunziker, Gerini e Bellucci (Di giovedì 23 gennaio 2020) Dopo la conferenza stampa per Sanremo 2020 in cui Amadeus ha presentato le donne che saranno al suo fianco per questo Festival, per il conduttore si è scatenato l’inferno. Molti hanno letto in quelle parole di Amadeus accenti sessisti, condannando il conduttore aspramente. Non solo il pubblico, ma anche molte donne dello spettacolo, come Claudia Gerini e Michelle Hunziker hanno detto la loro a riguardo. E proprio le loro reazioni sono state oggetto di commento da parte di Maurizio Costanzo, che ne ha avute anche per Monica Bellucci. Maurizio Costanzo su Hunziker e Gerini Le posizioni di Michelle Hunziker e Claudia Gerini sono chiare, dopo le dichiarazioni di Amadeus alla conferenza stampa per Sanremo. La conduttrice svizzera ha definito “macigni” le parole del conduttore, mentre l’attrice attraverso i suoi canali social, ha addirittura invitato al boicottaggio del Festival ... thesocialpost

davidemaggio : Il mitico Costanzo difende Amadeus Sanremo 2020, Maurizio Costanzo difende Amadeus: «Attacco esagerato, fatelo lav… - Gabardino73 : RT @ilmarziano1: Installato a bordo di un pullman Gran Turismo il primo navigatore con la voce di Maurizio Costanzo. 54 dispersi. - moschettiereato : RT @ilmarziano1: Installato a bordo di un pullman Gran Turismo il primo navigatore con la voce di Maurizio Costanzo. 54 dispersi. -