La fidanzata di Licia Nunez la lascia con un post su Instagram: "Hai superato il limite" (Di venerdì 24 gennaio 2020) Barbara Eboli, fidanzata di Licia Nunez, l'ha lasciata con un lungo post su Instagram. "Licia Nunez, da quando sei entrata nella Casa del GF non è mai stato facile capire i tuoi racconti. Ci ho provato, con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire e tu l'hai fatto. Soprattutto raccontando di un gesto che pensavo fosse solo nostro. Sei andata oltre… ora sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso". Licia Nunez avrebbe quindi superato il limite con Barbara Eboli raccontando di un "gesto" privato fra loro due in diretta nazionale. Al momento, però, non sappiamo di quale gesto si tratti. Licia Nunez su Imma Battaglia, sua storica ex fidanzata. "L'amore può terminare e può trasformarsi in amicizia. Dopo 7 anni, non puoi staccare il cordone ombelicale. Poi ci siamo staccate del tutto perché ...

