Elisa Isoardi Instagram, selfie a letto in dolce compagnia: «Lui rispettabile e non di certo un pagliaccio» (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ha scatenato i temperamenti più focosi l’ultima immagine che, su Instagram, ritrae la bella Elisa Isoardi. Un selfie a letto in dolce compagnia, perfetto ritratto delle “coccole della sera”. Ormai amatissima dal pubblico televisivo e social, la padrona di casa de La prova del cuoco è riuscita a farsi apprezzare anche nel difficile ruolo di conduttrice del programma mattutino, di cui ha ricevuto l’importante testimone da Antonella Clerici. Seguitissima non solo dal punto di vista professionale, Elisa genera molto interesse anche per ciò che riguarda la sua vita sentimentale. Privato che purtroppo non riesce a cadere dalla mente degli italiani per le vicissitudini passate. Elisa Isoardi Instagram, il selfie a letto scatena i followers Ecco allora che, ogni due per tre, si ripresenta puntuale la liaison vecchia ma mai dimenticata con il leader della Lega Matteo Salvini. Ogni spunto è ... urbanpost

Costant27729689 : @giuliaselvaggi2 PURE IO PREFERISCO Matteo SALVINI: NON DOVEVA SOLAMENTE FARE LA VACCATA DI DARE LE DIMISSIONI QUEL… - zazoomnews : “Elisa Isoardi è incinta ma cerca di nasconderlo”: ecco le prove - #“Elisa #Isoardi #incinta #cerca - infoitcultura : La prova del cuoco, Claudio Lippi contro Amadeus: 'Le donne le faccio andare avanti', Elisa Isoardi sotto choc -