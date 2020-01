Digiuno intermittente, funziona davvero? Chi lo sostiene e quando evitarlo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Si parla tanto del Digiuno intermittente come metodo per dimagrire: chi lo sostiene, come farlo, quando evitarlo e perché alcuni lo preferiscono alla dieta Piatto insalata (fonte foto: pixabay) Di recente, nell’ambito della nutrizione, della dieta e della corretta alimentazione, si fa un gran parlare del Digiuno intermittente, una pratica che viene usata per perdere peso, ma anche che migliorerebbe lo stato di salute. funziona davvero? Di seguito le informazioni su cos’è, chi lo consiglia e in quali casi va evitato, posto che in qualsiasi caso il Digiuno intermittente va svolto sotto stretto controllo medico. Stando ad uno studio condotto dal New York Times, tale pratica ha successo presso coloro che hanno difficoltà con le diete quotidiane. Come spiega la dottoressa Ruggeri a Iodonna.it, questa modalità funziona perché è più semplice da gestire ... chenews

giulaugiulau : 1° giorno di digiuno liquido: la giornata è trascorsa senza alcuna fatica. Il fatto di essere abituato a praticare… - albiz94 : @LucaMilanese90 @belial90 Meh, è un limite che ti imponi tu, mica un impedimento esterno. Nel senso, ciò che ti im… - LucaMilanese90 : @albiz94 @belial90 IMHO l’unico effettivo aiuto che ti può dare il digiuno intermittente è che avendo un lasso di t… -