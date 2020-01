Antibiotici nel latte italiano: tracce in più della metà dei marchi analizzati (Di giovedì 23 gennaio 2020) Secondo un nuovo studio, si riscontra la presenza di Antibiotici nel latte italiano. Dalle analisi risultano tracce in più della metà dei lotti analizzati, con concentrazioni che variano tra gli 0,022 mcg/kg e 1,80 mcg/kg. L’indagine è stata condotta dalla rivista Il Salvagente, che ha effettuato dei controlli su 21 confezioni di latte Uht (a lunga conservazione) e fresco, vendute nei supermercati e nei discount. É risaputo che negli allevamenti intensivi delle mucche che producono il latte vengano utilizzati anche farmaci e Antibiotici per prevenire eventuali infezioni e infiammazioni agli animali, come ad esempio la mastite. Il problema si rivela nel momento in cui si ha un abuso di queste sostanze, che inevitabilmente finisce anche nel latte che quotidianamente viene bevuto dalle persone. Antibiotici nel latte Secondo il test effettuato i farmaci che più frequentemente si ... notizie

